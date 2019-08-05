Тбилиси, , 13:16 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года Грузия экспортировала в Россию 29 млн бутылок вина, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 5 августа сообщили в Национальном агентстве вина Грузии.

Геррит ван Хонтхорст. Скрипач с бокалом вина. 1624

Россия занимает первое место в списке импортеров грузинского вина. На втором месте Украина, куда было отправлено 4,8 млн бутылок, что на 16,7% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта в Китай вырос на 21%, до 4,2 млн бутылок, в США — на 60%, до 338 тыс. бутылок. Общий объем экспорта вырос на 4%, до 42,7 млн бутылок. Доходы от экспорта вина выросли на 6%, до $114 млн.

Напомним, 26 июня российские СМИ сообщили, что Роспотребнадзор рассматривает возможность ввода запрета на поставки в Россию вина из Грузии. В частности, госорганы стали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в ассортименте.

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