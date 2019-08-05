Момбаса, Кения, , 13:10 — REGNUM

Власти Кении готовятся к продаже за границу 200 000 баррелей сырой нефти, стоимостью 12 миллионов долларов США. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на свои источники.

Это будет первый экспорт нефти в восточноафриканской стране к началу последнего квартала 2019 года.

По информации представителей компании Tullow, нефть уже была доставлена в порт Момбаса. Скважины Tulllow Oil расположены в районе Туркана. Компания перевозила 600 баррелей в день в прибрежные районы Кении, с мая 2019 года увеличив это количество до 2000 в день.

Нефть в Кении обнаружили в 2012 году в долине Локичар. До его полного истощения из месторождения было добыто 560 миллиардов баррелей нефти.