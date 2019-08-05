Анкара, , 13:21 — REGNUM

Входящая в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств американская компания Standard&Poor's выставила кредитный рейтинг Турции по долгосрочным валютным обязательствам как В+, а по обязательствам в региональной валюте — как ВВ-. Кредитный рейтинг страны по краткосрочным обязательствам установлен как В, а прогноз по кредитному рейтингу — стабильный. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении рейтингового агентства указано, что появились признаки, указывающие на движение турецкой экономики к стабильности, однако аналитики не ждут от нее высоких темпов роста, характерных для прошедших периодов. Отмечается, что турецкая экономика прошла период восстановления, и ожидается, что реальный ВВП, упавший в 2019 году на 0,5%, в 2020 году возрастёт на 3%. В заявлении утверждается, что вновь выросли риски, связанные с финансированием Турцией своего внешнего долга, и подчеркивается, что возникли риски региональной безопасности, связанные с регрессом в отношениях Турции с США и ЕС и геополитическими факторами. Уровень безработицы в стране в 2019 году определен как 12,9%, ожидается его постепенное снижение до 11,8% в 2020 и 10,8% в 2021 году.