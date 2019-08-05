Москва, , 12:50 — REGNUM

Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты по бюджетному правилу с 7 августа по 5 сентября 246,2 млрд рублей, сообщается 5 августа на сайте ведомства.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что с 5 июля по 6 августа ведомство направило на покупку иностранной валюты 231 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 января Центробанк возобновил регулярные закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, приостановленные в августе 2018 года.

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