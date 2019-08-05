Сеул, , 12:56 — REGNUM

Согласно данным по переработке золошлаковых отходов за последние десять лет, с 2009 года по первую половину 2019 года в Южную Корею было импортировано 11 827 000 тонн золошлаковых отходов, из которых 11 826 000 тонн прибыло из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Известно, что кроме Японии в Южную Корею импортировали золошлаковые отходы Индия (170 тонн) и США (133 тонн). Однако с 2017 года данный вид отходов импортировался только из Японии.

По данным представителей таможенной службы, с 2011 года Япония продолжала ежегодно экспортировать в Южную Корею 1,2 — 1,3 тонны золошлаковых отходов.

Известно, что южнокорейские цементные компании используют золошлаковые отходы в производстве цемента.

Золошлаковые отходы — отходы, образуемые в результате сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях.