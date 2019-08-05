Брянск, , 12:44 — REGNUM

В городе Жуковка Брянской области суд обязал коммунальную службу сортировать поступающие на полигон отходы. Как показала проверка природоохранного прокурора, мусор для утилизации поступал с нарушением санитарных правил, складирование отходов осуществляли без разделения на фракции. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

ОАО «Коммунальщик» не разбил городскую свалку на рабочие карты. Прокуратура установила, что нарушен технологический цикл по изоляции поступающих отходов. В итоге мусор складировали хаотично, насыпью без сортировки и разделения на фракции. На полигоне закапывали все отходы: и полезные перерабатываемые бумагу и картон, и пластмассу со стеклом. Брянский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о понуждении предприятия к сортировке мусора и упорядочению работы полигона. Суд требования удовлетворил в полном объёме.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Предполагается, что во всех населённых пунктах должны появиться контейнеры для раздельного сбора мусора, а власти организуют работу мусоросортировочных станций и перерабатывающих заводов.