Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM

Лесохозяйственные предприятия Нижегородской области с 2020 года начнут реализацию производимой ими древесины на площадке крупнейшей в стране Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). Соответствующее соглашение было подписано между правительством региона и биржей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы департамента лесного хозяйства области Романа Воробьёва, необходимая правовая база для начала торгов древесиной с нижегородскими предприятиями подготовлена в 2019 году. Продукция будет реализована исключительно в форме открытых электронных аукционов.

Такой механизм продаж позволит добиться исключительно высокой цены за древесину и обеспечить бюджеты предприятий дополнительными источниками поступлений.

ИА REGNUM напоминает, в январе-июле 2019 года нижегородские лесохозяйственники заготовили более 1,7 млн кубометров древесины. В бюджеты поступило более 460 млн рублей в качестве платы за использование лесных участков.