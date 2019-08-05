Аддис-Абеба, , 13:09 — REGNUM

По данным Министерства торговли и промышленности Эфиопии, экспорт кофе и масличных культур принес в бюджет Эфиопии более 1,2 млрд долларов за 2018/19 фискальный год. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Кофейное дерево Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заявленная сумма доходов была получена от экспорта кофейных зерен, бобов зеленого мунга, белой фасоли, кунжута и соевых бобов. Об этом заявил на пресс-конференции государственный министр торговли и промышленности Эфиопии Мысгану Арега. По его словам, основным направлением экспорта соевых бобов и кофейных зерен является Китай. Помимо КНР, экспорт зерновых осуществляется и в соседние африканские страны.

Министр Арега также отметил, что министерство торговли и промышленности вместе с силовыми ведомствами страны примут меры по борьбе с незаконной экспортной деятельностью. Данные меры будут включать отзыв лицензий на производство и экспорт бобовых культур и зерновых, а также конфискации орудий производства и обработки сельхоз культур.