Бишкек, , 12:29 — REGNUM

В настоящее время «имеются большие недочеты и проблемы по исполнению бюджета Киргизии». Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на заседании коллегии налоговой службы, пишет «Tazabek».

По словам главы правительства, в первой половине 2019 года произошел серьезный недобор налогов.

Абылгазиев подчеркнул, что допустившие такую ситуацию руководители налоговых органов должны быть уволены, а не переводиться на другие места работы.

«Мы должны принять меры, чтобы выполнить план. Есть некоторые районы, у которых хорошие показатели, но есть и места, где план не выполняется. Если руководители не справляются с поставленной задачей, необходимо их менять и на их места привлечь более опытных сотрудников», — подытожил он.

Отметим, что по итогам первой половины 2019 года недобор по налогам в Киргизии составил 1 млрд 517,4 млн сомов (1 млрд 396,9 млн рублей) и по страховым взносам — 750,1 млн сомов (690,5 млн рублей).

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