Тверь, , 12:27 — REGNUM

Активные работы по благоустройству ведутся в Твери в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» — подрядчики работают на площади перед стелой «Город воинской Славы» и в сквере на улице Можайского в микрорайоне «Южный», сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

Работы по благоустройству в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Комфортная городская среда — лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — отметил Игорь Руденя.

На площади перед стелой «Город воинской Славы» в настоящее время уже завершён первый, подготовительный этап работ — демонтаж старой брусчатки и облицовки, а также разборка основания чаш фонтана. Идёт заливка бетонной плиты под устройство новых чаш. В сквере напротив родильного дома №1 в «Южном» ведутся земляные работы. В 2019 году будет выполнен первый этап благоустройства территории: проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение, скамейки и урны. На 2020 год запланирован второй этап работ — устройство фонтана, детской площадки.

В 2019 году в рамках национального проекта в Твери планируется благоустроить четыре территории: в августе будут заключены контракты на проведение работ в сквере у памятника Михаилу Тверскому и в зоне отдыха в посёлке Химинститута. Также до конца текущего года за счёт средств программы «Формирование комфортной городской среды» планируются работы на бульваре Цанова и на аллее Славы в микрорайоне «Мамулино». В рамках национального проекта «Умный город» здесь намерены установить систему интеллектуального городского освещения и систему видеонаблюдения.

Всего на работы по благоустройству общественных зон Твери в 2019 году планируется направить более 118 млн рублей из федерального и регионального бюджетов при софинансировании муниципалитета. В Тверской области в этом году на благоустройство дворов и общественных пространств направят более 423 млн рублей. Участниками регионального проекта по формированию современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стали 54 муниципальных образования. Планируется благоустроить 56 дворов и 92 общественных пространства.

Отметим, что в этом году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали два тверских муниципалитета — Старица и Удомля, они получили федеральные гранты на 115 млн рублей в целом, деньги направят на обустройство парка им. Венецианова в Удомле и набережной на территории Городища в Старице.

Напомним, Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно — паспорт регионального проекта «Умный город». Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, в 2020 году — 8,9 млрд рублей, в 2021 году — 8,3 млрд рублей.