Москва, , 12:26 — REGNUM

В рамках подготовки к пожароопасному сезону Госдума приняла поправки в федеральный бюджет, предполагающие выделение регионам субвенций на покупку лесопожарной техники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») в рамках рабочего совещания профильных комитетов нижней палаты парламента.

Так, на 2019 год предусмотрено выделение регионам субвенций на покупку лесопожарной техники на сумму около 3,5 млрд рублей. Из них Иркутской области выделяется 147,9 млн. рублей, Бурятии — 134,8 млн рублей, Якутии — 84,9 млн. рублей, Красноярскому краю — 77,1 млн рублей.

В мае 2019 года на площадке Госдумы обсуждалась готовность регионов и ведомств к пожароопасному сезону.

«В этом зале были представители Рослесхоза и Минприроды России, которые убеждали, что мы готовы к лесным пожарам. При этом, когда мы обсуждали бюджет, нам министерство говорило, что нужно выделить деньги на закупку техники. Мы пошли навстречу», — сказал Неверов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме намерены проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами