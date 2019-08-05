Москва, , 12:20 — REGNUM

Министр транспорта России Евгений Дитрих поддерживает создание в стране сети высокоскоростных железных дорог. Об этом он заявил журналистам 4 августа.

По его словам, работать нужно сразу над несколькими проектами по созданию ВСМ. В качестве примера Дитрих привёл Китай, в котором уже создана разветвлённая сеть ВСМ. По его словам, в Китае поняли, что когда строишь много и хорошо, то эффект не заставляет себя ждать.

«Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», — отметил министр.

Он добавил, что, возможно, надо строить не только на север, но и на юг. Отметим, пока в этом плане всё печально. Несколько лет не могут приступить даже к одной ветке — «Евразия», которая свяжет через Москву Берлин и Пекин. На Урале одним из звеньев этой цепи станет ВСМ Челябинск — Екатеринбург.

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