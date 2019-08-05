Бишкек, , 12:19 — REGNUM

Частные пансионаты на побережье озера Иссык-Куль имеют сверхприбыли, но платят минимальные налоги. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании коллегии налоговой службы, пишет «24.kg».

»Каждый дом на Иссык-Куле — пансионат, который зарабатывает 60 000 сомов (55 230 рублей) в день, а платит 600 сомов (552 рубля) в месяц за патент», — возмутился высокопоставленный чиновник.

Также недовольство главы кабинета министров вызвали слишком низкие, по его мнению, выплаты в бюджет со стороны владельцев кафе и ресторанов.

«Оплачивают небольшой патент, при этом их доход огромен. Например, за один ужин в ресторане уходит 3 000 сомов (2 760 рублей). В день за столом едят, как минимум, пять раз. Получается, что доход составляет 15 000 сомов (13 800 рублей). Сколько уже говорим, что нужно переводить с патента. Надо научить платить налоги. Мы будем менять фискальную политику», — подчеркнул Абылгазиев.

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