Исламабад, , 12:13 — REGNUM

В июле 2019 года Пакистан занял второе место в Азии по темпам инфляции, уступив по этому показателю только Ирану.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в июле 2019 года инфляция на потребительском рынке Пакистане составила 10,3%, что негативно отразилось на уровне жизни простых пакистанцев. При этом, несмотря на быстрый рост цен, Пакистану пока далеко до Ирана, где в июне темпы инфляции составили 50,4%. Примечательно, что по показателю роста цен Пакистан находится среди лидеров только в Азии. В мире он занимает только шестнадцатое место.

Напомним, что ранее правительство Пакистана во главе с премьер-министром Имраном Ханом отменило запланированное увеличение цен на газ, так как это могло привести к значительному подорожанию лепешек «роти» — основы рациона простых пакистанцев.