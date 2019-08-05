Якутск, , 12:18 — REGNUM

В Якутии Сунтарский район имеет большой потенциал для развития собственного производства по изготовлению строительных материалов, созданию ТОР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

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Премьер-министр правительства Якутии Владимир Солодов ознакомился с особенностями промышленной сферы, обсудил с руководством Сунтарского района возможности развития.

«Оценили будущую площадку для включения в ТОР — ООО «Сунтарцеолит». Здесь будут открывать производство строительных материалов на основе цеолита, которые необходимы в том числе и для возведения жилых домов», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии внедряются 12 целевых моделей, которые упростят работу предпринимателей в различных сферах.