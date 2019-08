Нью-Дели, , 14:10 — REGNUM

Главный министр индийского штата Карнатака Буканакере Сиддхалингаппа Йедьюраппа одобрил создание на территории штата филиала американской корпорации Goodrich Aerospace Service Pvt Ltd. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Старт индийского ракето-носителя со спутником «Марк III» Isro.gov.in

Официальные представители правительства Карнатаки подчеркнули, что общий объем инвестиций Goodrich Aerospace Service Pvt Ltd составит более 4,8 млрд рупий (68,9 млн долларов). Сообщается, что новый проект обеспечит работой около 4 000 индийцев, а также укрепит позиции штата как мирового центра космической промышленности и ракетостроения. Новый филиал Goodrich Aerospace Service Pvt Ltd будет осуществлять производство систем эвакуации, освещения, грузовых отсеков, а также систем электроснабжения. Для реализации проекта правительство Карнатаки распорядилось выделить Goodrich Aerospace Service Pvt Ltd земельный участок площадью 25 акров в специальной экономической зоне, а также обеспечить электро‑ и водоснабжение филиала.

Goodrich Aerospace Service Pvt Ltd осуществляет сборку и изготовление различных частей ракет и космических кораблей в Индии с 1996 года. К настоящему времени корпорация открыла уже три филиала на территории штата Карнатака и создала в регионе более 3 000 рабочих мест.