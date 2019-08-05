Иерусалим, , 11:50 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Израиля на уровне AA — со стабильным прогнозом. Ожидается, что благоприятная ситуация в израильской экономике сохранится в течение еще как минимум двух лет. Об этом сообщило израильское бизнес-издание Calcalist.

Экономика Израиля, которую агентство S&P определяет как разнообразную, конкурентоспособную и процветающую, будет расти с темпами 3% в среднесрочной перспективе, а именно — до 2022 года. Данный показатель является высоким по сравнению с показателями других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но ниже темпов роста, зафиксированных в последние десятилетия.

Двумя основными ограничениями для израильской экономики остаются относительно высокая долговая нагрузка, а также геополитические риски. На данный момент дефицит бюджета в Израиле превысил показатель в 15,5 миллиардов долларов. По мнению аналитиков, именно данный экономический показатель станет основным вызовом для нового правительства, которое будет сформировано после выборов в сентябре.