Копенгаген, , 12:56 — REGNUM

В Дании ставка по ипотечным кредитам достигла своего исторического минимума. Финансовые учреждения Realkredit Danmark и Nordea Kredit начали давать ипотеку сроком на 30 лет с фиксированной процентной ставкой в 0,5%.

Согласно заявлению старшего экономиста Realkredit Danmark Кристиана Хиллигсёе-Хейнинга, на изменение процентной ставки повлияла недавняя деятельность Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики, а также эскалация торговой войны с Китаем — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Аналитик Realkredit, вместе с тем, отметил, что ипотечный кредит по этой ставке — это лишь тактический ход на рынке, который ориентирован на тот сценарий, при котором арендная плата за жилье будет продолжать падать. Такое развитие событий, тем не менее, крайне маловероятно.