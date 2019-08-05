Казань, , 11:42 — REGNUM

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Татарии через суд пытается добиться приостановки деятельности ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» при проведении работ по реконструкции одного из участков трассы М-7. Слушание дела назначено на 3 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в Арбитражный суд Татарии 31 июля 2019 года. Третьими лицами в деле участвуют казанское ООО «Лаборатория испытаний и реконструкции мостов» и ООО ПСО «Казань», принадлежащая депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.

«Судья Арбитражного суда Республики Татарстан И. А. Хафизов, ознакомившись с заявлением Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по РТ, г. Казань к Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», г. Казань, о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» по проведению строительно-монтажных работ на территории объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, км. 761+500 км 771+246», расположенного по адресу: РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, км. 761+500 км 771+246, установил, что заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечается в материалах дела.

Обоснованность претензий рассмотрят в начале сентября. Подробности иска пока неизвестны.