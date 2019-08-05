Москва, , 11:39 — REGNUM

Бизнесмены из Индонезии и Российской Федерации заключили соглашения на сумму 9,7 млн долларов США в ходе индонезийско-российского бизнес-форума, который прошел в Москве, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что в ходе бизнес-форума также был заключен инвестиционный контракт на создание российской фабрики по производству муки стоимостью 1 млрд евро в Индонезии. Ожидается, что фабрика станет крупнейшей в Азии.

К индонезийско-российскому бизнес-форуму, который проводился посольством Индонезии в Москве, присоединились сотни предпринимателей из обеих стран, а также официальных лиц, включая губернатора провинции Центральная Ява Ганджара Праново, губернатора провинции Западная Суматра Ирвана Прайтно и губернатора Джокьякарты султана Хаменгкубувоно Х.

По данным посольства Индонезии, общий объем торговли между Индонезией и Россией в 2018 году достиг 2,58 млрд долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках индонезийско-российского бизнес-форума в Москве было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании в различных областях.

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