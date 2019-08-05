Всеволожск, Ленинградская область, , 11:41 — REGNUM

За 2018 год ЗАО «Форд Мотор Компани» (предприятие Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области) получило 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли. Об этом 5 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в 2018 году всеволожский завод произвёл 15 345 машин Ford Focus и Mondeo. Таким образом, предприятие перестало быть убыточным. Однако летом в 2019 году оно закрылось.

Напомним, в 2017 году выручка автокомпании сократилась на 18,7% — до 817 млн рублей. Убыток составил 46 млн рублей.

Напомним также, что в марте 2019 года компания Ford Sollers сообщила о реструктуризации бизнеса в РФ и закрытии двух производственных площадок в Татарии и завода во Всеволожске.

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