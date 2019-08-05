Бишкек, , 11:29 — REGNUM

Общая сумма налоговой задолженности в Киргизии по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,484 млрд сомов ($64,25 млн), сообщает 5 августа издание 24. kg со ссылкой на государственную налоговую службу.

В ведомстве отметили, что после проведения работы по принудительному взысканию налоговой задолженности в бюджет поступило 2,549 млрд сомов ($36,5 млн), что на 40,4% больше, чем годом ранее. По данным налоговой службы, размер «безнадежной налоговой задолженности» составил 2,872 млрд сомов ($41,15 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 апреля 2019 года сумма государственного долга Киргизии составляет $4,44 млрд рублей, что больше на 51,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2019 году.

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