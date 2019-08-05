Пекин, , 11:23 — REGNUM

Китайские туристы 149 млн раз выехали за рубеж в 2018 году, потратив почти $130 млрд, говорится в докладе Китайской академии туризма, передает агентство Синьхуа.

Китайские туристы

Судя по полученным данным, увеличение указанных выше показателей в годовом исчислении составило 14,7% и 13% соответственно. По данным Всемирной туристской организации при ООН, глобальное число туристов к 2030 году должно превысить 1,8 млрд человек. Китай же, как ожидается, должен стать самым быстрорастущим туристическим рынком и сыграть ключевую роль в развитии этого сектора.

Внутренний рынок туризма Китая также продолжает цвести. За первую половину году оборот в сфере внутреннего туризма Китая достиг 2,78 трлн юаней (около $402 млрд), что на 13,5% выше относительно 2018 года. Академия также предсказывает увеличение дохода от внутреннего туризма на 10% до 5,6 трлн юаней в 2019 году.