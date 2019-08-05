Сеул, , 11:28 — REGNUM

Южная Корея потеряла свои лидирующие позиции на косметическом рынке Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Foundation of Korea Cosmetic Industry Institute.

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2019 года экспорт косметических средств из Японии в Китай составил $770 млн, благодаря чему Япония заняла лидирующую позицию на косметическом рынке Китая.

Второе место с объемом экспорта в $730 млн заняла Франция, на третьем месте с показателем в $720 млн расположилась Южная Корея.

Известно, что в 2018 году Южная Корея занимала первое место на косметическом рынке Китая, однако в текущем году, опустилась на третье место.

В первой половине 2019 года импорт косметических средств из Японии в Гонконг составил $350 млн, из Сингапура — $260 млн, из Южной Кореи — $250 млн.

Кроме того, Япония лидирует не только на китайском косметическом рынке, но и на мировом рынке косметических средств. В 2018 году импорт косметики из Японии составил $5,2 млрд, что на 42% больше, чем годом ранее.

Известно, что на мировом рынке косметических средств Южная Корея занимает седьмое место, после Японии, Франции, США, Германии, Сингапура, Италии.

В 2018 году импорт косметики из Южной Кореи вырос на 26%, до $6,29 млрд.