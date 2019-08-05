Сочи, Краснодарский край, , 11:22 — REGNUM

Кампания по выбору дорог для ремонта в 2020—2021 годах в рамках нацпроекта"Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась в городе-курорте Сочи Краснодарского края, сообщила пресс-служба администрации края. Как сообщается, обсуждения плана ремонта будут проводиться во всех районах города. Окончательный список дорог, которые больше других нуждаются в ремонте, планируют утвердить в августе по результатам общественных слушаний.

«В перечень войдут дороги, по которым были обращения сочинцев, администраций сельских округов, предписания ГИБДД. Дополнительный приоритет получат дороги, ведущие к социально-значимым объектам: детским садам, школам, медучреждениям, а также дороги, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки», — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

На 2019 год в Сочи запланирован ремонт 63 дорожных объектов, еще один объект отремонтируют капитально, стоимость ремонта — 830 млн рублей.