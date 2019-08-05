Тбилиси, , 11:17 — REGNUM

Грузинские железнодорожники грозятся забастовкой, которую обещают начать с 10 августа, если железнодорожная администрация не выполнит их требования. А главное требование работников «Грузинской железной дороги» — повышение зарплат на 50%.

Организатором протеста выступает «Новый профсоюз железнодорожников», вице-президент которого Илья Лежава за последние два дня сделал не одно заявление для грузинских СМИ. По его информации, в системе «Грузинской железной дороги» немало работников, зарплата которых не превышает 1000 лари, а оплата труда некоторых, занятых на тяжелых работах сотрудников не достигает и 300 лари.

В то же время руководящие работники получают по несколько тысяч лари в месяц, а зарплата генерального директора достигает 15 тысяч лари. По мнению представителей профсоюза, ресурсы для повышения зарплат основному составу работников «Грузинской железной дороги» имеются, и они в сокращении ненужных и неоправданных расходов на нужды руководящего состава, в том числе — расходов на горючее для служебных автомобилей руководства железнодорожной администрации.

Представители профсоюзов заявляют, что в забастовках, которые начнутся в случае невыполнения требований, примут участие до 4800 железнодорожников, а это приведет к полной парализации движения по «Грузинской железной дороге».

В ответ на эти требования специальное заявление сделала администрация «Грузинской железной дороги», которая сообщила, что всем железнодорожникам, зарплата которых в настоящее время не превышает 1500 лари, повысит их с будущего года на 10%. На эти цели будет выделено 18−20 миллионов лари в течение года, и это, как утверждают в железнодорожной администрации, максимум того, что они могут сделать в нынешних условиях.

Кроме того, всем без исключения железнодорожникам обещают дважды в год выплачивать в виде подарка фиксированную сумму, размеры которой на данном этапе не уточняются. Организацию массовой забастовки в железнодорожной администрации считают популистским заявлением и невыполнимой угрозой, и подчеркивают, что «Новый профсоюз железнодорожников» не имеет никакого права говорить от имени всего коллектива ГЖД.

«Заявления о том, что к забастовке готовятся 4800 железнодорожников, действительности не соответствуют. «Новый профсоюз железнодорожников» объединяет 400 членов и не имеет никакой легитимации, чтобы говорить от имени всего коллектива и тем более, объявлять забастовки», — пояснили в администрации ГЖД.

В «Новом профсоюзе железнодорожников» в ответ на обвинения железнодорожной администрации заявили, что эта организация была учреждена работниками ГЖД в 2012 году и имеет полное право говорить с администрацией от имени своих членов. Что касается требования повышения зарплат на 50%, оно, как утверждают лидеры профсоюза, было разработано на основании изучения финансовой документации и отчетности самой ГЖД, причем, многие документы профсоюзам удалось получить только после обращения в суд.

Требование было выдвинуто администрации в установленном законом порядке, правительство назначило в государственную компанию (ГЖД является именно государственной компанией) своего медиатора для переговоров по этому вопросу, но администрация железной дороги от обсуждения вопроса с медиатором отказалась.

Лидеры «Нового профсоюза железнодорожников» обвиняют администрацию в нарушении закона и отказываться от забастовки в случае невыполнения своего главного требования не собираются.