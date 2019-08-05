Воронеж, , 11:12 — REGNUM

Движение по мосту через водосброс Воронежского водохранилища в Воронеже будет перекрыто с 13:00 6 августа, сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта моста.

Мост длинной 211 метров был построен в 1972 году, и за 47 лет это будет его первый капитальный ремонт. Подрядчик должен провести разборку существующих конструкций дорожной одежды мостового полотна до поверхности плит балок, демонтировать тротуарные блоки, опоры освещения, перильного ограждения и ограждения безопасности, сети энергоснабжения, элементы сопряжений и шкафных стенок, балки пролетных строений. Затем — провести ремонт элементов опор в верхней части, смонтировать новые балки пролетных строений с последующим объединением отдельных пролетов, провести устройство конструкций сопряжений моста с насыпями подходов, устройство современного мостового полотна с установкой барьерного ограждения, устройством гидроизоляции и покрытия, восстановить системы освещения, устроить систему водоотвода и восстановить подходы к мосту.

Стоимость работ оценивается в 103,5 млн рублей. В соответствии с документацией, на проведение работ отведено 11 месяцев, но городские власти поручили максимально сократить сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Воронеже начался ремонт Северного моста. Изначально сроком окончания ремонта назывался конец августа, однако, после многочисленных жалоб воронежцев на пробки, губернатор поручил максимально сократить сроки ремонта. Сейчас перед подрядчиком стоит задача завершить работы до 16 августа.