Мадрид, , 11:20 — REGNUM

Авторынок Испании в июле 2019 года снизился на 11,1% и составил 116 686 машин. Об этом 5 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), по итогам января — июля 2019 года продажи машин в Испании составили 809 159 штук. Это на 6,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

На первом месте по популярности среди машин в Испании в июле стали авто бренда SEAT. Их было реализовано 11 882 единицы. Здесь мы наблюдаем рост на 19,3% по сравнению с прошлым годом.

Вторую строчку списка занимают машины французского бренда Peugeot. Автомобили этой компании за месяц приобрели 8276 испанских автолюбителей (+0,6%). Тройку лидеров замыкает немецкий бренд Volkswagen. Его результат составил 8063 машины (-29,1%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно машины компаний Opel (7443 ед.) и Hyundai (7249 ед.).

Напомним, в июне 2019 в Испании было продано на 8,3% новых машин меньше, чем за июнь 2018 года.

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