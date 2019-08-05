Село Грачевка, Оренбургская область, , 11:10 — REGNUM

В Оренбургской области оштрафован глава Грачёвского района. Причиной для административного наказания стали долги перед предпринимателем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2019 году администрация муниципального образования заключила договоры на благоустройство. При этом чиновники не рассчитали возможности местного бюджета. В результате исполнитель выполнил свои обязательства, а администрация нет. Долг составил 500 тыс. рублей.

Глава Грачевского сельсовета привлечен к административной ответственности за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.