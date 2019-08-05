Ульяновск, , 11:05 — REGNUM

В Ульяновской области губернатор Сергей Морозов «реальное положение дел» по подготовке к отопительному сезону «существенно отличается от докладов». Такое вывод сделал глава региона по итогам заседания областного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В настоящее время продолжается ремонтная кампания: в девяти муниципалитетах завершается устранение порывов, вскрытых при испытаниях теплосетей, отремонтировано 78% котлов и заменено 56% (от плана). Школы и детские паспорта готовности должны получить до 28 августа, больницы и спортивные учреждения — до 1 сентября, организации культуры и искусств — до 15 сентября.

В ходе обсуждения губернатор Сергей Морозов акцентировал внимание на проверках группы общественного контроля по подготовке к отопительному сезону, потребовав устранить выявленные нарушения. По его словам, «судя по информации», которую он получает от общественников, «реальное положение дел существенно отличается от докладов». Какие именно нарушения выявлены общественниками, не сообщается.

Напомним, в регионе разрабатываются «меры административной ответственности за плохую подготовку к отопительному сезону».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области членами Координационного областного совета собственников проводится общественный контроль за ходом подготовки муниципальных образований к отопительному сезону. Выборочно проверяются объекты ЖКХ, социально-культурные учреждения, промывка оборудования и коммуникаций, состояние утепления зданий и центральных тепловых пунктов. Проверки прошли в 13 муниципальных образованиях.

Напомним, в этом году в регионе увеличены расходы на подготовку к новому отопительному сезону. На ремонт сетей планируется направить около 1 млрд рублей, в то время как в прошедшем сезоне эта сумма составляла около 815 млн рублей.

По официальным данным, всего в 2019 году в регионе зарегистрировано 1430 нештатных ситуаций, в 2018 году — 1476. Наибольшее их количество отмечено в Инзенском, Сенгилеевском, Ульяновском, Чердаклинском районах, Новоульяновске, Димитровграде и Ульяновске.

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