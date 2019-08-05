Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM

Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область), который остановил производство автомобилей в июне 2019 года, по итогам 2018 года получил 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли, по сравнению с убытком в размере 46 млн рублей в 2017 году. Об этом 5 августа сообщил «Автостат».

По данным источника, в 2018 году завод во Всеволожске выпустил 15 345 автомобилей Ford Focus и Ford Mondeo.

Напомним, без работы в результате закрытия предприятия оказались около 1000 сотрудников. На акциях протеста в Ленобласти и Петербурге они требовали сохранения своих рабочих мест, пусть и с другим собственником и под другим брендом.

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Самый крупный в Петербургском регионе завод корейской корпорации Hyundai в 2018 году в 2018 году получил 6 млрд 392,951 млн рублей чистой прибыли, что на 5% ниже показателя 2017 года. Выручка предприятия выросла на 12%. Завод Hyundai в прошлом году выпустил 246 500 автомобилей, что на 5,6% выше показателя 2017 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

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В 2018 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376 700 легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем в 2017 году. Итог 2018 года стал третьим по количеству выпущенных машин в истории петербургского автопрома: больше автомобилей выпускалось только в 2012 и 2013 годах.

Однако в первые месяцы 2019 года автопром Петербурга впервые за 14 месяцев показал падение производства.

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