Москва, , 11:04 — REGNUM

В Москве в 2022 году появится «фарфоровая» станция метро. Колонны на платформах будут напомнинать пузатые фарфоровые чайники. Строительство станции уже началось, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, станция «Шереметьевская», оформленная в фарфоровой тематике, откроется на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Станция станет одной из самых глубоких в столичной подземке (глубина 70 метров). На ней смонтируют самый длинный эскалатор московской подземки — более 131 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новой станции Кольцевой линии метро Москвы «Суворовской» займёт пять лет.

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