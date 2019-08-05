Москва, , 11:01 — REGNUM

В Госдуме нашли причину того, что 12% жителей России получают зарплату в размере более 75 тыс. рублей.

«Зарплатная политика либерально-бюрократического блока правительства делает народ заложником перманентного экономического кризиса», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

В России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей, в месяц получают только 12% трудящихся граждан. Такими заработками могут похвастаться нефтяники, газовики, а также шахтёры, следует из данных «РИА Рейтинга».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о количестве жителей страны, у которых ежемесячная заработная плата превышает 1 млн рублей. В ведомстве отметили, что за два года этот показатель вырос на 38%.

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