Сеул, , 10:57 — REGNUM

Вложение 7,8 трлн вон (6,47 млрд долларов) в развитие производства позволит Южной Корее преодолеть зависимость от Японии в ряде отраслей промышленности. Об этом сообщает 5 августа агентство Рёнхап.

Министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги пояснил, что за счет инвестиций планируется освоить выпуск сотен наименований стратегически важной продукции, которая сможет конкурировать с японскими матариалами, компонентами и оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, Сеул пытается добиться от японских компаний выплат, компенсирующих принудительный труд корейцев в период колониального господства Японии в Корее в 1910—1945 годах. На этом фоне власти Японии лишили Южную Корею привилегий по закупкам произведенных в стране наноматериалов двойного назначения.

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