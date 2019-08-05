Тбилиси, , 10:42 — REGNUM

В Грузии могут повыситься цены на пшеницу, муку и, соответственно, хлебо-булочные изделия. Главной причиной подобного повышения производители называют резкое падение курса национальной валюты — лари и подчеркивают, что пшеница в Грузии — в основном импортируемый продукт, поэтому цены на нее зависят от курса лари по отношению к доллару США.

По официальным данным Нацбанка Грузии, отметку $1−2,9 лари национальная валюта Грузии впервые преодолела 10 июля, затем наблюдался небольшой период стабилизации и упрочения курса до $1−2,85 лари, после чего опять начался процесс неуклонного падения, и 1 августа был зафиксирован новый антирекорд $1−2,9718 лари.

На фоне негативных процессов Нацбанк Грузии вынес на валютный аукцион $40 млн, из которых было продано $32,8 млн, и на выходные курс лари установился на отметке $1−2,8870 лари. Но грузинские независимые эксперты особо утешительных прогнозов относительно положения национальной валюты и ее дальнейшего курса не делают, ссылаясь при этом как на внутренние и внешние объективные факторы, так и на неправильную политику правительства и Нацбанка.

На этом фоне импортеры зерна и муки поясняют, что в условиях падения курса лари они в ближайшие дни будут вынуждены повысить цены на муку как минимум на 2 лари за 50-килограммовый мешок, и вместо нынешних 48 лари он будет стоить 50 лари. А это, в свою очередь, скажется на ценах на хлеб, который за последний период в Грузии и без этих объяснений производителей уже ощутимо подорожал как минимум на 10−15 тетри (0,1−015 лари) за буханку.

Импортеры основной акцент делают на том, что импорт пшеницы сегодня на 90% производится из России, и в поисках путей диверсификации рынков обращают свои взоры к Казахстану. По информации исполнительного директора Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава, переговоры с казахскими производителями пшеницы уже начаты, но их успех будет зависеть от решения нескольких вопросов. Один — это обещанное казахской стороной субсидирование поставок пшеницы в Грузию. Этот вопрос представители Государственной корпорации производителей пшеницы Казахстана обсуждали на встрече с министром экономики Грузии, которая состоялась в начале июля в Тбилиси, но грузинским производителям муки пока не известно, какое решение по этому вопросу примет правительство Казахстана и на какую сумму выделит субсидию. Кроме того, объемы возможных поставок пшеницы будут зависеть от урожая, который получит Казахстан, а это будет известно в сентябре.

И еще один существенный вопрос — сроки поставки. Как заявляют в Ассоциации производителей зерна и муки, из России пшеница поступает в Грузию в течение 2 дней, а на транспортировку этой продукции из Казахстана сегодня требуется как минимум 2 недели. Если все эти проблемы удастся урегулировать, в Тбилиси надеются, что уже нынешней осенью смогут добиться замены как минимум 40% российской пшеницы на пшеницу из Казахстана. Одновременно рассматривают возможности поставки зерна из других производящих пшеницу стран. Но конкретных заявлений на этот счет пока не делают.

На заявления производителей пшеницы о возможном повышении цен отреагировало Агентство конкуренции Грузии, которое предупредило предпринимателей о недопустимости нарушения определенных законодательством правил конкуренции.

«Агентство конкуренции предупреждает, что в соответствии со статьей 7-ой закона Грузии «О конкуренции» запрещено заключение такого соглашения между экономическими агентами, цель или результат которой — ограничение, недопущение или запрещение конкуренции на рынке. Одним из видов такого соглашения является соглашение между экономическими агентами по ценам или иным торговым условиям», — пояснили в агентстве конкуренции.

В ответ Ассоциация производителей зерна и муки заявила, что приветствует любую активность со стороны Агентства конкуренции, а для установления истины в этом вопросе выразила готовность к сотрудничеству и участию в процессах мониторинга и исследований.

Неуклонное падение курса лари в Грузии наблюдается в течение последних лет, но негативные процессы июля-августа почему-то объясняют именно «российским фактором», влиянием так называемой «ночи Гаврилова», введенным Россией в результате антироссийских акций протеста в Тбилиси запретом на прямое авиасообщение с Грузией и сокращением числа российских туристов.