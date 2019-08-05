Якутск, , 10:41 — REGNUM

Северный завоз грузов для жителей Якутии идёт по графику. На 5 августа из планового объёма в 1245,1 тыс. тонн отгружено 767 тыс. тонн (62% от плана), доставлено 631 тыс. тонн (51% от плана), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Судами по арктическим рекам планируют доставить 338,5 тыс. тонн грузов. Всего курсируют около 100 разных судов, пополняя запасы угля. На данный момент из шахты Джебарики-Хая отгружено 44 тыс. тонн.

Всего в навигационный период коммунальщики намерены поставить в районы 287,5 тыс. тонн угля, 67 тыс. тонн нефтяного и 13,7 тыс. тонн газоконденсатного топлива.

Весь запланированный уголь в 35 тыс. тонн доставлен в Среднеколымск.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии круглогодично снабжаются необходимыми продуктами, топливом.

В начале 2019 года общественность обсуждала тему регулирования правил продажи алкогольной продукции в отдалённые и труднодоступные населённые пункты республики.