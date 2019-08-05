Москва, , 10:35 — REGNUM

Перенос в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов не должен привести к росту цен. Об этом заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

В Минтрансе не ожидают каких-либо катаклизмов или подорожания билетов, речь идет о нормальной рабочей ситуации, отметил он. Министр добавил, что в документе, ранее утвержденном правительством, удалось найти консенсус с учетом требований к информационным системам.

Напомним, в июле Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов, предусматривающей в числе прочего перенос на территорию РФ серверов и баз данных, связанных с внутренними авиаперевозками. В настоящее время большинство таких баз данных находятся за рубежом.

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