Пермь, , 10:30 — REGNUM

В Пермском крае, по данным из открытых источников, цены на мёд в 2019 году за последние три года выросли в среднем примерно на 50 рублей за килограмм. В 2019 году килограмм свежего меда предлагают за 400−700 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, в 2017 году килограмм меда в среднем стоил 500 рублей.

Напомним, в ряде регионов России произошла массовая гибель пчел, что может повлиять на ценовую политику на продукты пчеловодства.

В Пермском крае обошлось без массовой гибели пчел, беда обошла стороной. Вымирание пчелам не грозит. По словам председателя Ассоциации пчеловодов Пермского края Владимира Макарова, информирует primeru.net.