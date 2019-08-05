Орел, , 10:26 — REGNUM

Иск о банкротстве АО «Орловский кристалл» направила в Арбитражный суд Орловской области ИФНС России по городу Орлу. Заявление принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Речь идет о задолженности около 2,1 млн рублей.

«Уполномоченный орган просит признать должника банкротом, включить сумму задолженности, подтвержденную решениями о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника в размере 424 680,18 руб. во вторую очередь реестра требований кредиторов должника, в размере 1 741 218,48 руб., в том числе основной долг — 357 101,14 руб., пени — 880 434,34 руб., штрафы — 503 683 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника», — говорится в документах суда.

Отметим, что ранее ФНС подавал иск о банкротстве предприятия, поводом стали долговые претензии в 2,9 млн рублей, однако суд прекратил производство по делу после частичного погашения задолженности. Также с заявлением о банкротстве «Орловского кристалла» в суд в конце декабря 2017 года обратился московский кредитный кооператив «Кредитный дом», суд отказал в удовлетворении заявления.