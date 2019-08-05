Владивосток, , 10:28 — REGNUM

Наличие огромного количества различных справок от надзорных органов серьёзным образом мешает отечественным производителям мёда выходить на международный рынок, сообщили корреспонденту пчеловоды Приморья ИА REGNUM.

Пчелиные соты

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Собрать весь необходимый для экспорта объём справок просто не представляется возможным, поэтому экспортёры вынуждены придумывать различные серые схемы поставок мёда за рубеж, утверждает источник.

Не вызывает удивления тот факт, что стоимость приморского мёда в Японии может быть ниже той, за которую покупается мёд в России. Также источники отмечают разницу в цене и на внутреннем рынке. В частности, алтайский мёд может достигать 1000 рублей за килограмм, в Бурятии его цена варьируется около 500−600 рублей, в Приморье в рознице он может стоить 350−400 рублей, оптом его продают за 160−180. Специалисты связывают низкую цену приморского мёда с его низким качеством, которое зависит от множества причин.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос развития пчеловодства в России вынесен на правительственный уровень. С началом лета 2019 года появились сообщения о массовой гибели пчёл в ряде регионов Российской Федерации, где, по подсчётам специалистов, погибло до 1,3% общей популяции пчёл.