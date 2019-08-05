Нижний Новгород, , 10:13 — REGNUM

Мор пчёл беспокоит пчеловодов не первый год, но в 2019 году массовая гибель медоносных насекомых была отмечена в большем числе регионов России. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл ещё два года назад в своём докладе рассказало о роли пчёл в сельском хозяйстве, их вкладе в мировую экономику, отметив также и факты массовой гибели. Данная информация не утратила своей актуальности, на фоне массового мора приобретя ещё большее значение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шильдер Андрей Николаевич. Пчельник

Эксперты посчитали, что ежегодный вклад пчёл в мировую экономику составляет около 160 млрд долларов США, и это только в качестве опылителей растений, без учёта мёда и продуктов пчеловодства. В докладе, обнародованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что, продукты, производимые пчёлами — это природные антибиотики, которые в отличие от фармпрепаратов, уничтожающих и патогенную, и полезную микрофлору, работают бережнее, «препятствуя росту и развитию вредных микроорганизмов».

"Подсчитано, что выгода от пчелоопыления энтомофильных растений во много раз больше, нежели стоимость всего мёда, собранного во всем мире, — отмечается в докладе. — Опыления требуют более 200 тысяч видов нашей флоры. В первую очередь — это те, что не могут без насекомых плодоносить и производить семена».

В качестве примера приводится факт, что урожайность подсолнуха и гречки за счёт опыления медоносными пчёлами возрастает на 50%, тыквы, дынь и арбузов — на 100%, а плодовых деревьев и кустарников — в десять раз.

«Польза, которую приносят пчелы при опылении сельскохозяйственных культур, в 10−15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства. Учёные посчитали, что вклад пчёл в мировую экономику, в качестве опылителей растений, составляет около 160 миллиардов долларов ежегодно. В Европейском Союзе его оценили в 15 миллиардов. Все это в десятки раз превышает стоимость мёда и всех продуктов пчеловодства вместе взятых», — резюмировали в докладе.

Ещё два года назад специалисты Россельхознадзора отметили, что на сегодня есть угроза исчезновения медоносных насекомых и численность пчелосемей сокращается во многих странах. Тогда же эксперты назвали причины — «неконтролируемое использование ядохимикатов, пестицидов, селекционная работа для создания самоопыляющихся, генномодифицированных растений и сельхозкультур», добавляя, что «пчёлы гибнут в массовом порядке». Мировая статистика такова — за 100 лет исчезло более половины видов пчёл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года из разных регионов России федеральным властям в открытых письмах и обращениях начали жаловаться на массовый мор пчелиных семей. Причиной пасечники называли бесконтрольное использование агрохимикатов при обработке полей и нарушение правил, в том числе неуведомление о предстоящей обработке. В ряде регионов уже возбуждены уголовные дела, а в Курской области пострадавшим пчеловодам выплачивают компенсации — по 3,15 тыс. рублей за погибшую пчелосемью. В других регионах власти рекомендуют обращаться в суд за взысканием компенсации с виновников гибели «поголовья». По подсчётам Минсельхоза РФ, в 25 российских регионах погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тысяч от 3,09 миллиона.

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