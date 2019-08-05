Алеппо, Сирия, 5 августа 2019, 09:58 — REGNUM
В городе Алеппо, который был практически полностью разрушен за годы войны в Сирии, возобновил работу крупный завод по переплавке металла. Об этом сообщил директор предприятия Абдель Карим Килисли.
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Килисли напомнил, что до начала боевых действий в САР завод, который производил буровые установки для нефтяных и водоносных скважин, был известен далеко за пределами Сирии. Однако затем был полностью разрушен.
В настоящее время предприятие выпускает от 75 до 100 тонн металла в месяц, пишет РИА Новости. Директор предприятия добавил, что трудятся на заводе в основном бывшие беженцы.
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Напомним, в начале января 2019 года в сирийском Алеппо заработал практически полностью разрушенный и разграбленный террористами завод по производству электрических кабелей.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление инфраструктуры в стране, разрушенной за годы войны, может стоить порядка $400 млрд. На это, по его словам, потребуется как минимум десять — пятнадцать лет.
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