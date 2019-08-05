Москва, , 09:47 — REGNUM

В конце прошедшей недели курс рубля резко обесценился против основных валют. Доллар на локальном рынке вырос до 65,15 руб., евро до 72.40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давление на рубль было обусловлено совокупностью факторов, в том числе введением очередного пакета санкций США против России, снижением нефтяных цен, и угрозой обострения торгового конфликта США-Китай», — пояснил эксперт.

По сообщениям мировых СМИ, Китай готов прекратить закупки сельхоз продукции в США в ответ на угрозу введения новых пошлин, что может означать усиление противоречий и даже выход из переговорного процесса. На этом фоне нефть продолжает оставаться под давлением.

«Общий неблагоприятный фон приведет к сохранению давления на российский рубль. В начале торговой сессии доллар может сделать попытку роста к 65.50 руб., евро — протестировать уровень 72,80 руб.», — считает Егоров.

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