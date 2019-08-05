Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM

В Камчатском крае «ННК-Камчатнефтепродукт» повысила на 25 копеек цены на все виды бензина на своих автозаправках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После повышения цен оптовой компанией, снабжающей практически весь регион, литр бензина АИ-92 стоит 47,37 руб., АИ-95 — 51,8 руб., АИ-98 — 53,17 руб.

Это уже второе повышение — также на 25 копеек бензин подорожал в первых числах июня. Дизельное топливо в цене не меняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке недовольны изменением цен и в знак протеста в июне прошёл автопробег.