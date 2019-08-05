Ульяновск, , 09:43 — REGNUM

В Ульяновской области прокуратура Барышского района считает, что руководство муниципального предприятия, которое несвоевременно выплачивало заработную плату, необходимо привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, на «Барышском АТП» в декабре 2018 года — феврале 2019 года оплата труда 29 работников «осуществлялась несвоевременно», в результате образовалось около 300 тыс. рублей задолженности.

«Финансовые ресурсы из 5 млн рублей, поступивших в указанный период на счета юридического лица, были выданы под отчёт и израсходованы на расчёты с контрагентами», — говорится в сообщении.

В настоящее время долги по зарплате погашены в полном объеме. Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145−1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была погашена задолженность по заработной плате руководством компании «Курс — Симбирск» перед 87 работников, где долги по зарплате достигли 7,5 млн рублей. Также после прокурорской проверки выплачена зарплата 35 работникам кузоватовского комбикормового завода в размере 3,5 млн рублей, а в Вешкаймском районе муниципальное предприятие «Жилсервис» погасило долги перед 74 работниками на 1,8 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 1 июня 2019 года в Ульяновской области просроченная задолженность по заработной плате сократилась за месяц с 864 тыс. до 700 тыс. рублей.