Москва, , 09:41 — REGNUM

Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок. Об этом 5 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Объем поставок уменьшился на 85,3% по сравнению с июнем 2018 года — с 750 тыс. тонн до 129,3 тыс. тонн. В целом за шесть месяцев 2019 года экспорт угля сократился на 11,1% — до 4,9 млн тонн, хотя с января по май поставки этого энергоносителя на Украину росли.

Читайте также: Украинские шахтёры в Донбассе в знак протеста перекрыли дорогу

Отмечается, что большая часть экспортеров перестала отгружать уголь Украине, а некоторые, как следует из данных, направили уголь в обход через Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введенные Киевом ограничения российское правительство обязало отечественных поставщиков получать у Минэкономразвития разрешения на экспорт угля. Такое требование вступило в силу 1 июня.

А также: У Гройсмана заявили, что передают проблему угольной отрасли новой Раде