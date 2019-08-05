Москва, , 09:37 — REGNUM

В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.

В исследовании отмечается, что Росстат по итогам первого квартале текущего года оценил рост российской экономики в 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, тогда в секторе малого и среднего бизнеса экономическая активность снизилась.

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Так, по итогам первых шести месяцев 2019 года число малых и средних предприятий в России сократилось на 7−8% (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних). Число работников таких предприятий сократилось на 1,6% — более чем на 257 тыс. Вместе с тем число работников на микропредприятиях увеличилось на 6,7% (460,5 тыс. человек).

«Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособны», — заявил доцент РАНХиГС Олег Филиппов, добавив, что рецессия в России уже началась.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для российской экономики существует риск рецессии в 2019 году. При этом Кудрин указал, что лично он «экономического кризиса не ждет».

По словам Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на сегодняшний день российская экономика фактически находится в состоянии рецессии, а её главными двигателями остаются сырьевой экспорт и потребление домашних хозяйств. Он отметил, что в 2018 году из 2,3% роста российской экономики 1,7% обеспечил экспорт, более 65% которого пришлось на сырьевой сектор.

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