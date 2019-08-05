Армянск, Крым, , 09:31 — REGNUM

Концентрация загрязняющих веществ в Армянске не превышает допустимых норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

«По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха первого августа 2019 года в Армянске концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м, в селе Перекоп — менее 0,04 мг/куб.м», — отметили в пресс-службе. Концентрация диоксида серы, по данным чиновников, сохраняется менее предела обнаружения — 0,03 мг/куб.м.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода «Титан» произошёл выброс химикатов. Работа завода, который принадлежит структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа, была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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