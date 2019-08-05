Набережные Челны, Татария, , 09:42 — REGNUM

По итогам января — июня 2019 года доход «Камаз-Лизинг» (принадлежит КамАЗ) составил более 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Лизинг является эффективным инструментом для увеличения компаниями грузоперевозок своего автопарка. За счет лизинга российские грузоперевозчики в первом полугодии 2019 года значительно увеличили свои автопарки. Сообщается, что в адрес каждой компании-партнера «Камаз-Лизинг» поставил от 10 до 200 грузовиков.

Напомним, в начале 2019 года компания «Камаз-Лизинг» обратилась в арбитражный суд Татарии с иском к компании «РТК Логистика».

Предметом тяжбы сторон стали 70 седельных тягачей, которые «РТК Логистика» приобрела в лизинг. Истец обвинил лизингополучателя в отказе выплатить долг в размере 67 млн рублей и пени на сумму свыше трёх млн рублей.

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