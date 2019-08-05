Сеул, , 09:34 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла 4-е место в рейтинге Самых инновационных технологических брендов (Most Innovative Tech Brands). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на нью-йорскую консалтинговую компанию Brand Keys.

Известно, что южнокорейская компания продолжает сохранять свое место в первой пятерке шестой год подряд. По сравнению с 2018 годом, Samsung Electronics поднялась на одну ступень вверх.

Известно, что в 2014 году компания занимала 2-е место в данном списке, в 2015 году — 3-е место, в 2016 году — 5-е место, в 2017 году — 2-е место, в 2018 году — 5-е место.

По данным Brand Keys, на протяжении пяти лет в топ-5 всегда входят пять из девяти компаний, таких как Amazon, Apple, Google, Netflix, Facebook, HBO, Microsoft, IBM и Samsung Electronics.

Известно, что результаты данного рейтинга определяли 5127 жителей США в возрасте от 16 до 65 лет.

Напомним, что ранее, в марте текущего года Samsung Electronics заняла пятое место в списке 50-ти лучших инновационных компаний мира по мнению Boston Consulting Group.